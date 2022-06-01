Санкции ЕС против России: Кулеба сообщил, будет ли после нефтяного эмбарго газовое

Санкции ЕС против России: Кулеба сообщил, будет ли после нефтяного эмбарго газовое

Глава МИД считает, что газовое эмбарго против РФ обязательно будет принято, но не в седьмом санкционном пакете.

Седьмой пакет санкций Европейского Союза против России обязательно будет принят, однако без газового эмбарго.

Об этом рассказал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, просто некоторым странам, критически зависящим от российского газа, нужно найти определенные технологические решения.

"Когда я слышу от некоторых партнеров о невозможности газового эмбарго против России, то спрашиваю их о том, как они планируют совершить "зеленый переход". У вас официальная политика Европейского Союза – это отказаться стратегически от любого газа, не только российского. И здесь они все умолкают, потому что понимают, что это просто лицемерие и очень слабый аргумент с их стороны. Поэтому нужно немного времени, но газовое эмбарго обязательно будет", — отметил глава МИД.

Министр пока не берется прогнозировать, когда будет принят седьмой пакет, ведь только сейчас был принят шестой.

Кулеба считает, что в седьмом пакете санкций против РФ не было исключений для определенных стран, как это сделали в шестом пакете для Венгрии, Чехии и Словакии по поводу нефтяного эмбарго.

Напомним, что страны ЕС договорились о частичном эмбарго для нефти из России.

В Брюсселе обсуждают седьмой пакет санкций

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