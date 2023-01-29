Шольц выступил против передачи Украине истребителей: как обосновывает

Мол, нельзя допустить прямого столкновения России и НАТО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что вопрос о возможном предоставлении украинским Вооруженным силам западных истребителей пока не возникает.

Об этом канцлер сказал в интервью Tagesspiegel.

По словам политика, его отношение к поставкам Украине боевых самолетов не изменилось. Комментируя призывы экспосла Украины Андрея Мельника о предоставлении истребителей, Шольц предостерег от "вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

"Если сразу после принятия решения в Германии (поставки танков Leopard – Ред.) начинаются очередные дебаты, – это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", – подчеркнул он.

Шольц подчеркнул, что его задача "сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО".

"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО", — отметил канцлер.

Напомним, что Шольц после передачи Украине Leopard исключил возможные поставки боевых самолетов Киеву. Также немецкий канцлер высказался против возможного введения беспилотной зоны над Украиной.

После долгих дискуссий 25 января Германия официально согласилась передать танки Leopard 2 собственного производства. Речь идет о роте – 14 танков. Их передадут ВСУ из состава Бундесвера.

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