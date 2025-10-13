Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президенту Украины Владимиру Зеленскому по состоянию на октябрь 2025 года доверяют 60% украинцев, но только 25% считают, что ему следует остаться на этом посту после войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник, 13 октября.

Сейчас 60% украинцев доверяют ему, 35% — не доверяют (в первой половине сентября соответствующие показатели были 59% и 34%). Баланс доверия-недоверия составляет +25% (такой же показатель был в первой половине сентября).

Реклама

КМИС сообщает, что 41% выступают за то, чтобы Зеленский остался в политике после войны, 36% респондентов считают наоборот. Желают уголовного преследования для Владимира Зеленского 14% украинцев.

Напомним, самый высокий уровень доверия к Зеленскому фиксировали в начале мая 2025 года — тогда ему доверяли 74% опрошенных. Это было сразу после подписания с США Соглашения о ископаемых и накануне переговоров с Россией.