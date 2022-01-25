США примут меры против Беларуси, если Путин ее использует для вторжения в Украину

США примут меры против Беларуси, если Путин ее использует для вторжения в Украину

США опасаются роста российского военного присутствия в Беларуси.

Если территория Беларуси будет использована для нападения на Украину, США вместе со своими союзниками решительно отреагируют и примут меры против Минска.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

"Если Беларусь позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников", — сказал он.

Прайс предупредил, что если задействует Беларусь для нападения на Украину, или если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, "НАТО может пересмотреть расстановку своих сил в странах, граничащих с Беларусью".

Ранее Нед Прайс проинформировал Киев о содержании ответа Москве о "гарантиях безопасности".

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