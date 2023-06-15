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Столтенберг высказался о "стремлении к миру" Путиным

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1908
Время на прочтение
2 мин
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Столтенберг высказался о "стремлении к миру" Путиным

Фото: Associated Press

По словам Генсека, многое зависит от успеха наступательных операций ВСУ.

Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг считает, что нет никаких признаков того, что президент-диктатор агрессора России Владимир Путин хочет мира или стремится к переговорам о прекращении войны в Украине.

Об этом генсек сказал на брифинге начала заседания министров обороны стран-членов Альянса, пишет "УНИАН".

"Мы не видим каких-либо признаков от президента Путина и России, что они в действительности готовятся к миру или каким-либо настоящим переговорам. В то же время, чем больше земли Украина способна отвоевать во время контрнаступления, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров", – сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек выразил надежду, что кремлевский "фюрер" "на определенной стадии осознает, что не может выиграть эту войну на поле боя", а потому будет вынужден пойти на переговоры. Это будет зависеть от успеха украинского контрнаступления.

Столтенберг также отмечает, что для справедливого мира необходимо обеспечивать Украиной поддержкой. По его словам, это единственный способ, чтобы освободить оккупированные территории и послать сигнал Москве, что войска РФ не смогут выиграть на поле боя.

Напомним, диктатор РФ заявил, что "ключ к разрешению украинского конфликта" находится у Запада, который должен прекратить помогать Украине защищаться. Он выразил уверенность, что Украина сама захочет переговоров, если Запад прекратит поставки оружия.

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Дата публикации
Просмотры
1908
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