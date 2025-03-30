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Трамп намекает Путину на санкции: как это использовать Украине - объяснение эксперта
Главная задача Украины – навязать нарратив: Путин манипулирует Трампом. Это, по его мнению, игра, в которую стоит играть.
Недавнее заявление Дональда Трампа о возможности введения пошлин и вторичных санкций на российскую нефть, озвученное в интервью NBC, является скорее сигналом для одного конкретного игрока – Владимира Путина.
Такое мнение высказал эксперт Вадим Денисенко.
Что стоит за этим заявлением?
Давление изнутри США. Американский избиратель, в частности те, кто не входит в "твердый" электорат Трампа, не понимает, почему он избегает критики Путина. Социология свидетельствует, что около 20–25% поддерживают идеи Трампа безоговорочно, а остальные либо не определились, либо против. Так что Трамп вынужден реагировать.
Намерение сдержать Путина, но не эскалировать. Ранее Трамп уже говорил, что Россия тянет время и отметил, что эта тактика ему знакома. Его заявление о санкциях – это еще не жесткий ответ, а предупреждение.
Заявление сужает поле для маневра. После таких заявлений как у Путина, так и у Трампа меньше места для гибкости. Если не изменить фокус внимания (вроде сообщений о якобы ударах по Ирану), конфликт может обостриться.
Почему Путин пока не опасается санкций?
Эффект от новых санкций будет ощутим не раньше, чем через 6–9 месяцев.
В Кремле верят в провал Украины в летней кампании.
Путин уверен, что Трамп будет нуждаться в его переговорах с Китаем, поэтому санкции останутся только словами.
Что из этого должна вынести Украина?
Денисенко убежден, что главная задача Украины – навязать нарратив: Путин манипулирует Трампом. Это, по его мнению, игра, в которую стоит играть.
"Дулю тыкать можно будет и позже", - заключает эксперт.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что будет очень разгневанным, если по вине России не будет достигнуто перемирие .