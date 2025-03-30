Трамп намекает Путину на санкции: как это использовать Украине - объяснение эксперта

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Недавнее заявление Дональда Трампа о возможности введения пошлин и вторичных санкций на российскую нефть, озвученное в интервью NBC, является скорее сигналом для одного конкретного игрока – Владимира Путина.

Такое мнение высказал эксперт Вадим Денисенко.

Что стоит за этим заявлением?

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Давление изнутри США. Американский избиратель, в частности те, кто не входит в "твердый" электорат Трампа, не понимает, почему он избегает критики Путина. Социология свидетельствует, что около 20–25% поддерживают идеи Трампа безоговорочно, а остальные либо не определились, либо против. Так что Трамп вынужден реагировать. Намерение сдержать Путина, но не эскалировать. Ранее Трамп уже говорил, что Россия тянет время и отметил, что эта тактика ему знакома. Его заявление о санкциях – это еще не жесткий ответ, а предупреждение. Заявление сужает поле для маневра. После таких заявлений как у Путина, так и у Трампа меньше места для гибкости. Если не изменить фокус внимания (вроде сообщений о якобы ударах по Ирану), конфликт может обостриться.

Почему Путин пока не опасается санкций?

Эффект от новых санкций будет ощутим не раньше, чем через 6–9 месяцев.

В Кремле верят в провал Украины в летней кампании.

Путин уверен, что Трамп будет нуждаться в его переговорах с Китаем, поэтому санкции останутся только словами.

Что из этого должна вынести Украина?

Денисенко убежден, что главная задача Украины – навязать нарратив: Путин манипулирует Трампом. Это, по его мнению, игра, в которую стоит играть.

"Дулю тыкать можно будет и позже", - заключает эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что будет очень разгневанным, если по вине России не будет достигнуто перемирие .