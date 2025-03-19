Трамп назвал "одну из самых мерзких стран" мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Канада является "одной из самых мерзких стран", с которыми когда-либо имел дело.

Об этом американский политик заявил в интервью Fox News.

Глава Белого дома повторил свои утверждения о том, что Канада "должна стать 51-м штатом", а также раскритиковала страну как торгового партнера.

"Они взимают огромные тарифы. Когда я ездил по разным местам в Айове, в Небраске, они всегда жаловались на Канаду, как их обдирают... У нас очень большой дефицит с Канадой", — высказался Трамп.

По его словам, он "имел дело со многими странами", и Канада — "одна из самых гнусных, с которыми я имел дело".

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