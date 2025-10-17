Трамп раскрыл неожиданный план переговоров с Путиным и Зеленским в Будапеште

Дональд Трамп / © Скриншот

Во время сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу предстоящей встречи с Путиным в Будапеште.

Об этом стало известно по онлайн-трансляции встречи.

Комментируя предстоящие переговоры в Венгрии, Трамп отметил, что встреча будет проходить именно в Будапеште из-за хорошего отношения к Виктору Орбану.

«Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он ему нравится, нравится мне. Это самая безопасная страна. Он хорошо проделал свою работу. Он был очень хорошим лидером в понимании управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах», — отметил Трамп.

Трамп продемонстрировал, что понимает всю сложность такого формата, признав напряженные отношения между президентами Украины и России.

«Есть большая нелюбовь между двумя проводниками, двое друг друга очень и очень не любят», — отметил он.

В то же время, Трамп, в своем фирменном стиле «дельца», выразил уверенность, что сможет выступить эффективным посредником: «Но мы сделаем так, чтобы всем было удобно».

По словам Трампа, будет «двойная встреча». При этом Владимир Зеленский будет «на связи» с Трампом.

При этом Дональд Трамп отметил, что Путин должен согласиться на встречу, если «хочет остановить войну».

Напомним, 17 октября во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность нанесения ударов вглубь территории России. Он назвал это «предметом для разговора», признав, что такой шаг будет означать эскалацию конфликта.