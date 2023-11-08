В Харькове уволили первого заместителя главы ОВА Скакуна

Александр Скакун был уволен с должности первого заместителя начальника Харьковской ОВА.

В Харьковской ОВА уволили Александра Скакуна с должности первого заместителя начальника Харьковской обладминистрации. Скакун занимал должность с 18 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОВА.

"Решение об увольнении первого заместителя начальника Харьковской ОВА Александра Скакуна согласовано Офисом Президента, соответствующее распоряжение главы Харьковской областной военной администрации вступило в силу 7 ноября 2023 года", — говорится в сообщении.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сейчас имеет пятерых заместителей: Евгения Иванова, Виту Ковальскую, Елену Логвинову, Романа Семенуху и Михаила Харнама.

Александр Скакун – бывший работник СБУ.

Ушел из органов в 2016 году. С 2017 года работал в обладминистрации, которую тогда возглавляла Юлия Светличная, в должности заместителя председателя.

Напомним, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт 8 ноября подал заявление об отставке с поста – что о нем известно.

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