В МИД иск России в ЕСПЧ против Украины назвали информационным шумом

В МИД иск России в ЕСПЧ против Украины назвали информационным шумом

По словам Кулебы, никакого результата от его рассмотрения не будет.

Иск России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины — это информационный шум.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу заверить, что у этого иска нет никаких шансов, чтобы быть удовлетворенным. И подан он Россией в пропагандистских целях. Никаких результатов кроме информационного шума от этого не будет", — отметил он.

Напомним:

Напомним, 22 июля Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский Суд по правам человека против Украины. Страна агрессор обвиняет нашем государстве ряд претензий, в частности, мол ответственность за сбивание Boeing 777 возле Донецка, блокировки Северо-Крымского канала, и традиционное обвинения в якобы дискриминации русскоязычного населения и бизнеса.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что российский иск против Украины в Европейском суде по правам человека не имеет никаких перспектив. По его мнению, Россию ждет неминуемое поражение.

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