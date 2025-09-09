В планах Путина не мир: в ISW сообщили, что стоит за последними атаками России

Владимир Путин. / © Getty Images

Последние удары Российской Федерации по Украине еще раз демонстрируют, что "фюрер" Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине и прекращении убийств.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что Россия последовательно усиливает свои ударные и возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 и заметно ускорила свою ударную кампанию после двусторонних переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая этого года.

По данным ISW, с момента переговоров в середине мая российские войска совершили 16 комбинированных ударов, включавших более 400 воздушных целей. Отмечается, что обстрел против 7 сентября является пятым комбинированным ударом более 500 беспилотников и ракет с момента саммита США-Россия на Аляске 15 августа.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня, пока не будет заключено мирное соглашение", - говорится в отчете.

Более того, отмечают специалисты Института, хозяин Кремля не приложил никаких усилий для подготовки общества или информационного пространства в РФ к прекращению войны, которое приведет к менее чем капитуляции Украины перед всеми начальными военными требованиями Москвы.

В частности, 7 сентября один из российских так называемых милблогеров заявил, мол, масштабы последнего очень массированного удара демонстрируют "непреклонную волю" России и показывают, что она продолжает "вежливо игнорировать" неоднократное осуждение российских атак президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, милблогер утверждал, что переговоры вступают в период "пустых разговоров".

Напомним, ранее в ISW отмечали, что "фюрер" Путин сознательно делает мир невозможным. В частности, свидетельствуют его заявления о том, что он считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной", а потому, по его словам, заключить мирное соглашение невозможно. Также диктатор выдвинул новое требование: даже в случае подписания мирного соглашения, Украина должна отменить военное положение, провести президентские выборы, а после этого - организовать "всенародный референдум для кодификации договоренностей".