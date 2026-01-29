В России паника из-за назначения Буданова главой ОП, - СМИ

Реклама

После официального назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины 2 января 2026 среди россиян продолжают распространяться панические настроения. Об этом говорится в материале "Новости Live".

"В российских медиа реакции на слова Буданова относительно будущего Украины часто сопровождаются чрезмерными страхами и драматическими формулировками, что усиливает восприятие его как "страшного врага". Эти нарративы активно циркулируют как в телеэфирах, так и в соцсетях. В частности, недавно Главное управление разведки Минобороны опубликовало назначение Буданова. Россиянка эмоционально прокомментировала смену руководства Офиса президента Украины.

В ГУР отмечают, что такая реакция свидетельствует о росте тревоги среди граждан России, особенно в приграничных регионах, из-за внутренних политических процессов в Украине и кадровых решений ее руководства.

Параллельно в соцсетях распространяется видеофрагмент с Ольгой Скабеевой, где она комментирует назначение Буданова и использует лексику типа "строгий" и "терроризм" в привязке к его роли в направлении безопасности.

"Публично этот месседж ложится в уже знакомую рамку: Россия пытается представить любое усиление украинского сектора безопасности как "террористический курс", а персонально Буданова как "символ" этого курса. Эту рамку прямо озвучивают российские медиа. Например, в комментариях для российской прессы назначение подается как будто бы" террористического характера украинской политики. Украинские обозреватели фиксируют, что пропаганда сознательно подвязывает назначение Буданова к тем, которые Кремль продвигает одновременно, обвинения Украины в терроризме, информационные вбросы об атаках и попытках давления на западных партнеров”, - пишут СМИ.

Такие вбросы имеют сразу несколько целей: сместить акцент с агрессора – россии – на жертву, давить на переговорный трек с целью затягивания, мобилизовать внутреннюю российскую аудиторию.

"Это выглядит как маркер того, что Буданова в Москве воспринимают всерьез. У пропаганды простое правило: кого не боятся, того не "назначают террористом" в прайм-тайме. (Когда в эфире заканчиваются факты, обычно начинается слово "терроризм"). Таким образом, российская пропагандистская кампания не только пытается делиться с ними. внешних партнеров и мобилизует свою аудиторию. Для Украины это сигнал того, что кадровые решения воспринимаются врагом серьезно, и что коммуникация по безопасности и дипломатии остается ключевым фронтом информационной войны”, - констатируют медиа.