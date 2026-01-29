В росії паніка через призначення Буданова головою ОП, - ЗМІ

Реклама

Після офіційного призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України 2 січня 2026 року серед росіян продовжують поширюватися панічні настрої. Про це йдеться у матеріалі “Новини Live”.

“У російських медіа реакції на слова Буданова щодо майбутнього України часто супроводжуються надмірними страхами та драматичними формулюваннями, що підсилює сприйняття його як "страшного ворога". Ці наративи активно циркулюють як у телеефірах, так і в соцмережах. Зокрема, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення, яке свідчить про паніку серед росіян через призначення Буданова. Росіянка емоційно прокоментувала зміну керівництва Офісу президента України. Вона назвала Буданова "фашистом"”, - йдеться у статті.

У ГУР зазначають, що така реакція свідчить про зростання тривоги серед громадян Росії, особливо в прикордонних регіонах, через внутрішні політичні процеси в Україні та кадрові рішення її керівництва.

Реклама

Паралельно в соцмережах шириться відеофрагмент з Ольгою Скабєєвою, де вона коментує призначення Буданова і використовує лексику на кшталт "суворий" та "тероризм" у прив’язці до його ролі у безпековому напрямі.

“Публічно цей меседж лягає в уже знайому рамку: Росія намагається представити будь-яке посилення українського сектору безпеки як "терористичний курс", а персонально Буданова як "символ" цього курсу. Цю рамку прямо озвучують російські медіа. Наприклад, у коментарях для російської преси призначення подається як нібито доказ "неможливості мирного врегулювання" і як "посилення терористичного характеру" української політики. Українські оглядачі фіксують, що пропаганда свідомо "підв’язує" призначення Буданова до тем, які Кремль просуває одночасно, звинувачення України у "тероризмі", інформаційні вкиди про атаки та спроби тиску на західних партнерів”, - пишуть ЗМІ.

Такі вкиди мають одразу кілька цілей: змістити акцент з агресора - росії - на жертву, тиснути на переговорний трек з метою затягування, мобілізувати внутрішню російську аудиторію.

“Це виглядає як маркер того, що Буданова в Москві сприймають серйозно. У пропаганди просте правило: кого не бояться, того не "призначають терористом" у прайм-таймі. (Коли в ефірі закінчуються факти, зазвичай починається слово "тероризм"). Таким чином, російська пропагандистська кампанія не лише намагається делегітимізувати окрему особу, але й чинить тиск на зовнішніх партнерів та мобілізує власну аудиторію. Для України це сигнал того, що кадрові рішення сприймаються ворогом серйозно, і що комунікація щодо безпеки та дипломатії залишається ключовим фронтом інформаційної війни”, - констатують медіа.