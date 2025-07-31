В Верховной Раде сцепились депутаты — видео

Заседание ВР / © Associated Press

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Сегодня, 31 июля, заседание Верховной Рады началось со стычки народных депутатов.

Инцидент разгорелся перед началом рассмотрения президентского законопроекта №13533, касающегося возвращения полномочий НАБУ и САП.

Столкновение произошло между двумя депутатами от фракции «Слуга народа» — Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем.

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Однако конфликт быстро иссяк. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал их занять свои места и перейти к работе.

Отметим, что заседание Верховной Рады впервые за три года полномасштабного вторжения РФ в Украину транслировалось на официальном YouTube-канале.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом президентский законопроект №13533 об усилении полномочий НАБУ.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о безотлагательном направлении этого законопроекта на подпись.

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Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, ограничивающий работу НАБУ и САП, а президент Владимир Зеленский подписал закон №12414, который существенно ограничивал деятельность НАБУ и САП и подчинял их генпрокурору.

Дата публикации 13:27, 31.07.25 Количество просмотров 33 В Верховной Раде произошла стычка между народными депутатами