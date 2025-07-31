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В Верховной Раде сцепились депутаты — видео
В Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами фракции «Слуга народа» Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем.
Сегодня, 31 июля, заседание Верховной Рады началось со стычки народных депутатов.
Инцидент разгорелся перед началом рассмотрения президентского законопроекта №13533, касающегося возвращения полномочий НАБУ и САП.
Столкновение произошло между двумя депутатами от фракции «Слуга народа» — Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем.
Однако конфликт быстро иссяк. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал их занять свои места и перейти к работе.
Отметим, что заседание Верховной Рады впервые за три года полномасштабного вторжения РФ в Украину транслировалось на официальном YouTube-канале.
Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом президентский законопроект №13533 об усилении полномочий НАБУ.
Кроме того, депутаты поддержали предложение о безотлагательном направлении этого законопроекта на подпись.
Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, ограничивающий работу НАБУ и САП, а президент Владимир Зеленский подписал закон №12414, который существенно ограничивал деятельность НАБУ и САП и подчинял их генпрокурору.