Венедиктова не исключает апелляции по делу Чауса

По мнению генпрокурора, общество "слишком эмоционально" восприняло это дело.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предполагает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.
Об этом Венедиктова заявила журналистам, пишет в пятницу, 6 августа, РБК-Украина.
"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП и от адвокатов Чауса", — отметила она, добавив, что дело Чауса — это пример координации и сотрудничества правоохранительных органов.
Также Венедиктова заявила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы.
"Я не нахожусь в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются", — резюмировала она.
Напомним:
- 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве. Две недели он будет сидеть дома с электронным браслетом. Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме.
- Николая Чауса подозревают в получении взятки — 150 тисяч долларов. Речь идет о событиях 2016 года. Тогда деньги у Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце концов его не получает, и уже весной этого года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом появляется в сельсовете в Винницкой области.