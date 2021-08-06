Венедиктова не исключает апелляции по делу Чауса

Венедиктова не исключает апелляции по делу Чауса

По мнению генпрокурора, общество "слишком эмоционально" восприняло это дело.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предполагает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.

Об этом Венедиктова заявила журналистам, пишет в пятницу, 6 августа, РБК-Украина.

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"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП и от адвокатов Чауса", — отметила она, добавив, что дело Чауса — это пример координации и сотрудничества правоохранительных органов.

Также Венедиктова заявила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы.

"Я не нахожусь в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются", — резюмировала она.

Напомним:

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве. Две недели он будет сидеть дома с электронным браслетом. Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме.

Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме. Николая Чауса подозревают в получении взятки — 150 тисяч долларов. Речь идет о событиях 2016 года. Тогда деньги у Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце концов его не получает, и уже весной этого года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом появляется в сельсовете в Винницкой области.

СБУ вывезла Чауса после суда, где ему избрали меру пресечения

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