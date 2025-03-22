Встреча Трампа и Путина: Уиткофф сообщил новые детали

В то же время спецпредставитель не указал точную дату и место встречи.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

Об этом спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал в интервью Bloomberg TV.

"Нам не нужны большие всеобъемлющие дискуссии, которые были проведены и завершены вчера между двумя лидерами. Они договорились о пути к определенным условиям прекращения огня сегодня и до полного прекращения огня, которое будет обсуждаться в ближайшие дни. Я думаю, что за пару недель мы к этому придем Теперь дело за техническими командами, которые должны расставить все точки над "і", и все заинтересованы в этом процессе", - сказал Уиткофф.

Он также отметил, что у Трампа и Путина "имеется взаимопонимание ситуаций".

Напомним, 18 марта состоялся продолжительный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где они говорили о российско-украинской войне. Что касается возможного 30-дневного перемирия, то в Кремле выдвинули дополнительные условия: в частности, Москва требует остановки мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

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