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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Взятие в плен китайцев: в МИД Украины отреагировали

В МИД Украины вызвали представителя Китая.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Глава МИД Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Украина решительно осудила участие граждан Китая в войне России против Украины. В частности, это подрывает доверие Китаю как постоянному члену СБ ООН.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

«Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил», — говорится в сообщении.

Сибига отметил, что в настоящее время в МИД вызвали Временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить этот факт и получить объяснения.

«Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН», — добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали взятия в плен китайских военных в Донецкой области.

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