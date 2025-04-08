Взятие в плен китайцев: в МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Украина решительно осудила участие граждан Китая в войне России против Украины. В частности, это подрывает доверие Китаю как постоянному члену СБ ООН.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

«Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил», — говорится в сообщении.

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Сибига отметил, что в настоящее время в МИД вызвали Временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить этот факт и получить объяснения.

«Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по отношению к миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН», — добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл детали взятия в плен китайских военных в Донецкой области.