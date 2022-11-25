Зеленский наградил 216 бойцов ВСУ: "Спасибо вам, воины"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 25 ноября, что подписал указы о награждении госнаградами 216 военнослужащих Вооруженных Сил.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Вечером подписал очередные указы о награждении наших воинов. 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами", – сказал Зеленский.

"Особенно отмечу бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар" за храбрость, за результативность в уничтожении врага и проведении контрнаступательных действий. А также – пограничников Львовского и Могилев-Подольского отрядов, которые стойко боронят Бахмутское и Авдеевское направления. Спасибо вам, воины", – отметил президент.

Он также поблагодарил всех, кто воюет за Украинское государство, кто делает все, чтобы "подавить оккупантов, которые обстреливают, к сожалению, Херсон, Запорожье и другие наши города".

"Благодарю каждого и каждую, кто работает ради Украины и украинцев, всех, кто возвращает людям тепло, воду, электричество, связь", — добавил Зеленский.

Зеленский обратился с срочной просьбой ко всем украинцам

Напомним, ранее первая леди Елена Зеленская сообщила, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России увеличилось количество женщин-военнослужащих и в настоящее время их количество достигает 40 тыс.

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