Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

В пятницу, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым в истории официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Глава государства Владимир Зеленский в Саудовской Аравии намерен выступить на саммите Лиги арабских государств и говорить об укреплении двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграмме.

У президента также запланирована встреча с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и другие двусторонние переговоры.

"Наши приоритеты – возвращение всех политических узников Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", — отметил президент.

По его словам, еще одним приоритетом является защита мусульманского сообщества Украины.

"Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее появилась информация, что Зеленский после посещения Саудовской Аравии отправится на саммит G7 в Японии. Однако впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии онлайн.

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