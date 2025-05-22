Зеленский провел телефонный разговор с Санду: о чем говорили

Майя Санду и Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Майей Санду заявил, что Молдова подтвердила участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме.

«Провел разговор с Президентом Молдовы Майей Санду. Молдова поддерживает нас с самого начала полномасштабной российской агрессии. Мы очень ценим это и всегда будем благодарны. Наши страны как соседи и друзья сотрудничают в разных форматах, и каждый из них придает обоим народам силы и безопасности. Пригласил принять участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Майя подтвердила свое участие. Спасибо», — написал Зеленский.

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Напомним, 9 октября 2024 года в хорватском городе Дубровник состоялся третий саммит «Украина — Юго-Восточная Европа». Формальными результатами саммита в Дубровнике стало подписание важного договора о сотрудничестве и партнерстве между Хорватией и Украиной и совместной Дубровской декларации поддержки Украины, участниками саммита, представленными на уровне руководителей стран Балкан и Юга Европы.