Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом

26 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Зеленский поблагодарила Линдси Грэма за встречу, твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины:

"Благодарен всему американскому обществу, президенту Байдену, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины. Ценим эту помощь. Мы знаем, что с первых дней полномасштабного вторжения России мы имеем полную поддержку, это очень важно. Большая благодарность за это".

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал два законопроекта №9154 и №9158 по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросам оформления документов для лечения военнослужащих.