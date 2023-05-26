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Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
Просмотры
431
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом

Встреча Зеленского с Грэмом 26 мая 2023 года.

Президент поблагодарил США за помощь Украине.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Зеленский поблагодарила Линдси Грэма за встречу, твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины:

"Благодарен всему американскому обществу, президенту Байдену, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины. Ценим эту помощь. Мы знаем, что с первых дней полномасштабного вторжения России мы имеем полную поддержку, это очень важно. Большая благодарность за это".

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал два законопроекта №9154 и №9158 по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросам оформления документов для лечения военнослужащих.

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