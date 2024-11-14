Жданов описал новые планы диктатора Путина по Украине

Диктатор-президент РФ Владимир Путин после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США рассчитывает на то, что Вашингтон перестанет оказывать Украине помощь. Кроме того, фюрер может планировать дискредитацию Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главреду".

"Для нас это проблема. Путин сейчас радостно потирает руки и ждет, когда прекратятся поставки вооружений и денег. Путин будет максимально дискредитировать нашу страну, представляя ее как недоговороспособную. Также он может сейчас начать кампанию, давя на то, что власть в Украине не легитимна". ", – подчеркнул Жданов.

Жданов также считает, что глава Кремля может пытаться заморозить войну в Украине на несколько лет. За это время диктатор надеется усилить свои войска и собрать большее вооружение.

"Путин будет пытаться временно – на несколько лет – прекратить огонь для того, чтобы подтянуть свои войска, технику и вооружение. Тем более, Трамп обещает снять с него санкции – это значит, что российская экономика получит комплектующие, недостающие для производства оружия", — высказался военный эксперт.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Кремль пытается диктовать условия предстоящих переговоров с Украиной в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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