Жданов описав нові плани диктатора Путіна щодо України

Диктатор-президент РФ Володимир Путін після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США розраховує на те, що Вашингтон припинить надавати Україні допомогу. Крім того, "фюрер" може планувати дискредитацію України.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".

"Для нас це проблема. Путін зараз радісно потирає руки і чекає, коли припиняться постачання озброєнь і грошей. Путін буде максимально дискредитувати нашу країну, представляючи її як недоговороздатну. Також він може зараз почати кампанію, тиснучи на те, що влада в Україні не легітимна", - наголосив Жданов.

Жданов також вважає, що очільник Кремля може намагатися заморозити війну в Україні на кілька років. Протягом цього часу диктатор сподівається посилити свої війська й зібрати більше озброєння.

"Путін намагатиметься тимчасово – на кілька років – припинити вогонь для того, щоб підтягнути свої війська, техніку та озброєння. Тим більше, Трамп обіцяє зняти з нього санкції – це означає, що російська економіка отримає комплектувальні, яких бракує для виробництва зброї", - висловився військовий експерт.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивченні війни (ISW) заявили, що Кремль намагається диктувати умови майбутніх переговорів з Україною напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

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