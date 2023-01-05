"Бан" на 36 лет: итальянскому бегуну "впаяли" строгую дисквалификацию

Спортсмену будет больше 70 лет, когда истечет срок его отстранения.

Итальянского бегуна на длинные дистанции Алессандро Бракони дисквалифицировали на 36 лет из-за употребления допинга.

Об этом сообщает портал Inside the Games.

Соответствующее решение приняло Подразделение по вопросам добродетели в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Дисквалификация 36-летнего легкоатлета началась 21 июля 2022 года, а завершится в марте 2058-го. Таким образом, Бракони должно исполниться больше 70 лет к моменту конца его отстранения.

Кроме того, употребление допинга является уголовным преступлением в Италии. Поэтому Бракони также ждет расследование итальянских правоохранительных органов.

Отметим, что Алессандро уже был под следствием Национальной антидопинговой прокуратуры Италии. В прошлом году его отстранили на 12 лет из-за допинга. Однако спортсмен нарушил запрет и принял участие в соревнованиях, после чего Национальная антидопинговая прокуратура удвоила срок его отстранения – до 2046 года.

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