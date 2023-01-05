"Бан" на 36 років: італійському бігуну "впаяли" сувору дискваліфікацію

Спортсмену буде понад 70 років, коли закінчиться термін його відсторонення.

Італійського бігуна на довгі дистанції Алессандро Браконі дискваліфікували на 36 років через вживання допінгу.

Про це повідомляє портал Inside the Games.

Відповідне рішення ухвалив Підрозділ з питань доброчесності в легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit).

Дискваліфікація 36-річного легкоатлета розпочалася 21 липня 2022 року, а завершиться у березні 2058-го. Таким чином, Браконі має виповнитися понад 70 років на момент кінця його усунення.

Крім того, вживання допінгу є кримінальним злочином в Італії. Тому Браконі також очікує розслідування італійських правоохоронних органів.

Зазначимо, що Алессандро вже перебував під слідством Національної антидопінгової прокуратури Італії. Минулого року його відсторонили на 12 років через допінг. Проте спортсмен порушив заборону та взяв участь у змаганнях, після чого Національна антидопінгова прокуратура подвоїла термін його усунення – до 2046 року.

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