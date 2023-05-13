"Бавария" одержала сокрушительную победу в Бундеслиге и стала на шаг ближе к чемпионству

Мюнхенцы точно сохранят за собой первую строчку за два тура до финиша сезона.

"Бавария" разбила "Шальке" в домашнем матче 32-го тура немецкой Бундеслиги – 6:0 .

В первом тайме команда Томаса Тухеля дважды поразила ворота соперника. На 21-й минуте счет в игре открыл Томас Мюллер, а спустя восемь минут его удвоил Йозуа Киммих, реализовал пенальти.

После перерыва мюнхенский коллектив еще четырежды огорчил вратаря гостей. Дубль оформил Серж Гнабри, еще по голу забили Матис Тель и Нуссаир Мазраeи.

"Бавария" (68 очков) закрепилась на первом месте в Бундеслиге. Мюнхенцы на 4 балла опережают дортмундскую "Боруссию", которая сегодня дома встретится с "Боруссией" Менхенгладбах. "Шальке" (30 пунктов) занимает 16-ю позицию.

В следующем туре "Бавария" 20 мая примет "Лейпциг", а "Шальке" в тот же день дома встретится с "Айнтрахтом".

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