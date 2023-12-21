"Бавария" с голом Кейна одержала победу и продолжила погоню за "Байером" в Бундеслиге (видео)

Мюнхенцы не без проблем справились с "Вольфсбургом".

"Бавария" на выезде обыграла "Вольфсбург" в матче 16-го тура германской Бундеслиги. Поединок на "Фольксваген Арене" в Вольфсбурге завершился со счетом 1:2 .

На 33-й минуте мюнхенский клуб вышел вперед усилиями Джамала Мусиалы, который замкнул навес Томаса Мюллера. К слову, накануне 34-летний ветеран продлил свой контракт с "Баварией" до 2025 года.

На 43-й минуте подопечные Томаса Тухеля удвоили свое преимущество – Мюллер отдал еще один ассист, а Гарри Кейн красивым ударом из-за пределов штрафной забил свой уже 21-й мяч в этом сезоне Бундеслиги. Также в активе английского нападающего 5 голевых передач.

В компенсированное к первому тайму время "волки" сумели сократить отставание в счете – Максимильян Арнольд нанес точный удар издалека в ближний угол, с которым не справился вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.

После перерыва "Бавария" владела инициативой, а "Вольфсбург" сконцентрировался на контратаках, однако ни одной из команд отличиться не удалось.

Обзор матча "Вольфсбург" – "Бавария"

"Бавария" (38 очков) идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидера чемпионата "Байера" на 4 балла. Правда, у мюнхенцев есть один матч в запасе. "Вольфсбург" (19 пунктов) находится на десятой позиции.

В следующем туре, после продолжительного рождественско-новогоднего перерыва, "Бавария" 12 января примет "Хоффенхайм". Днем позже "Вольфсбург" на выезде сыграет с "Майнцом".

Читайте также:

"Байер" уничтожил соперника в 16-м туре Бундеслиги и установил исторический рекорд (видео)

"Барселона" в голевой перестрелке вырвала победу над худшей командой Ла Лиги (видео)

Сборная Украины по футзалу в зрелищном матче одолела Польшу и вышла на чемпионат мира-2024 (видео)