"Бенфика" объявила о трансфере вратаря "Шахтера" и сборной Украины Трубина

Украинец подписал с "орлами" контракт на пять сезонов.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин перешел из донецкого "Шахтера" в лиссабонскую "Бенфику".
О трансфере 22-летнего вратаря португальский клуб сообщил на официальном сайте.
Контракт Трубина с "орлами" рассчитан на пять сезонов, до лета 2028 года.
✍ Bem-vindo, Trubin! #Trubin2028 pic.twitter.com/izqt3CdwYK— SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2023
Сумма трансфера не отмечается, но ранее СМИ сообщали, что лиссабонцы заплатят "горнякам" за Трубина 10 миллионов евро плюс один миллион евро бонусами. Также "Шахтер" получит 40% средств от возможной дальнейшей продажи вратаря.
Также была информация, что в португальском клубе Анатолий будет зарабатывать два миллиона евро за сезон.
Трубин является воспитанником академии "горняков", за которую выступал с 11 лет. За главную команду "Шахтера" он дебютировал в мае 2019 года. Всего Анатолий провел за донецкий клуб 94 матча. Вместе с "оранжево-черными" он трижды становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023) и выигрывал Суперкубок Украины (2021).
В прошлом сезоне Трубин провел за "горняков" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и в 14 поединках сохранил свои ворота "сухими". Контракт Анатолия с донецким клубом был рассчитан до 2024 года.
"Бенфика" – один из самых титулованных клубов Португалии: 37-разовый чемпион, 29-разовый обладатель Кубка и 8-разовый – Суперкубка страны.
Напомним, ранее серьезный интерес к Трубину проявлял миланский "Интер". Однако "Шахтер" отклонил предложение итальянского клуба в размере 12 миллионов евро.
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