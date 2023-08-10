"Бенфика" объявила о трансфере вратаря "Шахтера" и сборной Украины Трубина

Украинец подписал с "орлами" контракт на пять сезонов.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин перешел из донецкого "Шахтера" в лиссабонскую "Бенфику".

О трансфере 22-летнего вратаря португальский клуб сообщил на официальном сайте.

Контракт Трубина с "орлами" рассчитан на пять сезонов, до лета 2028 года.

Сумма трансфера не отмечается, но ранее СМИ сообщали, что лиссабонцы заплатят "горнякам" за Трубина 10 миллионов евро плюс один миллион евро бонусами. Также "Шахтер" получит 40% средств от возможной дальнейшей продажи вратаря.

Также была информация, что в португальском клубе Анатолий будет зарабатывать два миллиона евро за сезон.

Трубин является воспитанником академии "горняков", за которую выступал с 11 лет. За главную команду "Шахтера" он дебютировал в мае 2019 года. Всего Анатолий провел за донецкий клуб 94 матча. Вместе с "оранжево-черными" он трижды становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023) и выигрывал Суперкубок Украины (2021).

В прошлом сезоне Трубин провел за "горняков" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и в 14 поединках сохранил свои ворота "сухими". Контракт Анатолия с донецким клубом был рассчитан до 2024 года.

"Бенфика" – один из самых титулованных клубов Португалии: 37-разовый чемпион, 29-разовый обладатель Кубка и 8-разовый – Суперкубка страны.

Напомним, ранее серьезный интерес к Трубину проявлял миланский "Интер". Однако "Шахтер" отклонил предложение итальянского клуба в размере 12 миллионов евро.

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