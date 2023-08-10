"Бенфіка" оголосила про трансфер воротаря "Шахтаря" та збірної України Трубіна

Українець підписав з "орлами" контракт на п'ять сезонів.
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін перейшов з донецького "Шахтаря" до лісабонської "Бенфіки".
Про трансфер 22-річного воротаря португальський клуб повідомив на офіційному сайті.
Контракт Трубіна з "орлами" розрахований на п'ять сезонів, до літа 2028 року.
✍ Bem-vindo, Trubin! #Trubin2028 pic.twitter.com/izqt3CdwYK— SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2023
Сума трансферу не зазначається, але раніше ЗМІ повідомляли, що лісабонці заплатять "гірникам" за Трубіна 10 мільйонів євро плюс один мільйон євро бонусами. Також "Шахтар" отримає 40% коштів від можливого подальшого продажу воротаря.
Також була інформація, що в португальському клубі Анатолій зароблятиме два мільйони євро за сезон.
Трубін є вихованцем академії "гірників", за яку виступав від 11 років. За головну команду "Шахтаря" він дебютував у травні 2019 року. Загалом Анатолій провів за донецький клуб 94 матчі. Разом з "помаранчево-чорними" він тричі ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023) та вигравав Суперкубок України (2021).
Минулого сезону Трубін провів за "гірників" 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів і в 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими". Контракт Анатолія з донецьким клубом був розрахований до літа 2024 року.
"Бенфіка" – один з найтитулованіших клубів Португалії: 37-разовий чемпіон, 29-разовий володар Кубка та 8-разовий – Суперкубка країни.
Нагадаємо, раніше серйозний інтерес до Трубіна проявляв міланський "Інтер". Проте "Шахтар" відхилив пропозицію італійського клубу в розмірі 12 мільйонів євро.
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