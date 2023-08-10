"Бенфіка" оголосила про трансфер воротаря "Шахтаря" та збірної України Трубіна

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін перейшов з донецького "Шахтаря" до лісабонської "Бенфіки".

Про трансфер 22-річного воротаря португальський клуб повідомив на офіційному сайті.

Контракт Трубіна з "орлами" розрахований на п'ять сезонів, до літа 2028 року.

Сума трансферу не зазначається, але раніше ЗМІ повідомляли, що лісабонці заплатять "гірникам" за Трубіна 10 мільйонів євро плюс один мільйон євро бонусами. Також "Шахтар" отримає 40% коштів від можливого подальшого продажу воротаря.

Також була інформація, що в португальському клубі Анатолій зароблятиме два мільйони євро за сезон.

Трубін є вихованцем академії "гірників", за яку виступав від 11 років. За головну команду "Шахтаря" він дебютував у травні 2019 року. Загалом Анатолій провів за донецький клуб 94 матчі. Разом з "помаранчево-чорними" він тричі ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023) та вигравав Суперкубок України (2021).

Минулого сезону Трубін провів за "гірників" 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів і в 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими". Контракт Анатолія з донецьким клубом був розрахований до літа 2024 року.

"Бенфіка" – один з найтитулованіших клубів Португалії: 37-разовий чемпіон, 29-разовий володар Кубка та 8-разовий – Суперкубка країни.

Нагадаємо, раніше серйозний інтерес до Трубіна проявляв міланський "Інтер". Проте "Шахтар" відхилив пропозицію італійського клубу в розмірі 12 мільйонів євро.

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