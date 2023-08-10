Викрадення російського майора: чим закінчився рейд спецпризначенців ГУР через Дніпро — Bild

Бійці українського спецпідрозділу заманили у засідку одного з російських командирів на лівобережжі Херсонської області.

Метою секретної операції на лівому березі Дніпра, яку провели 8 серпня спецпризначенці ГУР, було викрадення російського майора Томова, щоб дізнатися більше про стратегію оборони росіян в окупованій Херсонській області.

Як повідомляє військовий оглядач Bild Юліан Репке, місія пройшла успішно.

За інформацією німецького журналіста, українські спецпризначенці на невеликих човнах переправилися через річки Дніпро та Конка. Переправу було здійснено під прикриттям ракетного обстрілу, яким українська армія відволікала окупантів.

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Захопивши російську позицію, українці імітували заклик російських солдатів про допомогу, використовуючи чи то рацію, чи навіть мобільний телефон одного з убитих росіян. Майор Томов у супроводі ще приблизно десяти військових поїхав на передову, де на нього чекала засідка. Окупантів, які не здалися, українські спецпризначенці ліквідували в бою.

Німецький журналіст наводить інформацію від російських “воєнкорів”, які стверджують, що під час операції загинули або потрапили в полон 25 російських військовослужбовців, а розвідгрупа на чолі з майором Томовим “зникла”.

За інформацією Bild, український спецпідрозділ також втратив під час ризикованої операції кількох бійців.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що український підрозділ здійснив рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області, де прорвав оборону окупантів вглиб на 800 метрів і повернувся назад. Таку ж інформацію озвучив військовий експерт Олексій Гетьман, додавши, що під час рейду було захоплено полонених.

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