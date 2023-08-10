В Запорожье прогремели мощные взрывы: есть погибший и раненые

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались два мощных взрыва. Армия РФ нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ЗОВА Юрий Малашко.

На месте попадания разгорелся пожар. Есть раненые. Соответствующие службы уже работают, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Известно, что в результате обстрела армии РФ один человек погиб, девять человек получили ранения.

Напомним, российские захватчики устроили ракетный обстрел Запорожья вечером 9 августа. Оккупанты попали в церковь и супермаркет в жилом массиве. Взрывной волной в многоквартирных домах выбило стекла.

Секретарь горсовета подтвердил гибель трех человек и информацию о девяти пострадавших, о чем ранее сообщил глава МВД Игорь Клименко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Запорожье выросло количество погибших после атаки"

В результате взрывной волны повреждения получили 15 многоэтажек. Заявки о выбитых окнах и поврежденных балконах поступили от жильцов более 400 квартир.

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