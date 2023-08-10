Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье прогремели мощные взрывы: есть погибший и раненые

Дата публикации
Просмотры
1891
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье прогремели мощные взрывы: есть погибший и раненые

Взрыв/Иллюстративный фото

Армия РФ нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры.

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались два мощных взрыва. Армия РФ нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ЗОВА Юрий Малашко.

На месте попадания разгорелся пожар. Есть раненые. Соответствующие службы уже работают, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Известно, что в результате обстрела армии РФ один человек погиб, девять человек получили ранения.

Напомним, российские захватчики устроили ракетный обстрел Запорожья вечером 9 августа. Оккупанты попали в церковь и супермаркет в жилом массиве. Взрывной волной в многоквартирных домах выбило стекла.

Секретарь горсовета подтвердил гибель трех человек и информацию о девяти пострадавших, о чем ранее сообщил глава МВД Игорь Клименко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Запорожье выросло количество погибших после атаки"

В результате взрывной волны повреждения получили 15 многоэтажек. Заявки о выбитых окнах и поврежденных балконах поступили от жильцов более 400 квартир.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1891
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация