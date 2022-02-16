Благодаря "серебру" Абраменко: Украина ворвалась в топ-25 медального зачета Олимпиады-2022

Копилка "сине-желтых" в Пекине пополнилась первой наградой.

После серебряной награды фристайлиста Александра Абраменко в личном турнире по лыжной акробатике сборная Украины наконец-то появилась в медальном зачете Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Медаль 33-летнего Абраменко стала для "сине-желтой" команды первой на текущих соревнованиях в столице Китая. Благодаря этой награде украинская сборная сейчас занимает 23-е место в медальном зачете Олимпиады-2022.

Украина делит 23-е место с командой Испании, в активе которой также одно "серебро". Одной ступенькой выше расположилась Беларусь с двумя серебряными наградами. Ниже украинцев и испанцев находятся Бельгия, Эстония, Латвия и Польша, которые пока сумели выиграть в Пекине по одной "бронзе".

Лидирует в медальном зачете Норвегия - 28 наград (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). Второе место с 20 медалями занимает Германия (10-6-4), а топ-3 замыкает США - 19 наград (8-7-4).

Полный медальный зачет Олимпийских игр-2022 смотрите ЗДЕСЬ.

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