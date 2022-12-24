"Бой с мастером": промоутер подтвердил поединок "абсолюта" с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира легкого веса Дэвин Хейни в следующем поединке встретится с украинцем Василием Ломаченко.

Об этом заявил промоутер Боб Арум в комментарии Boxingscene.

"Его следующий бой будет с Ломаченко. Мы сейчас работаем над датой и местом. Но это его следующий бой. Выигрыш или проигрыш Девина станет большим и важным фактором в боксе. Прекрасный молодой человек. Очень хороший боец.

Мне нравится, как он себя ведет. Мне нравится, как он дерется. А поединок с Ломаченко – это бой с мастером. Потому будет очень интересный бой.

Девин очень уверен в себе. И это верно. Он очень умен. Прекрасный молодой парень, и мне нравится, когда боец уверен в своих силах и готов противостоять всем", – заявил промоутер.

Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

Хейни отобрал у Камбососа чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Во втором бою в Мельбурне все судьи отдали победу Хейни: 119-109, 118-110, 118-110.

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