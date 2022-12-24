"Бій з майстром": промоутер підтвердив поєдинок "абсолюта" з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу легкої ваги Девін Гейні у наступному поєдинку зустрінеться з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив промоутер Боб Арум у коментарі Boxingscene.

"Його наступний бій буде з Ломаченком. Ми зараз працюємо над датою і місцем. Але це його наступний бій. Виграш чи програш Девіна стане великим та важливим фактором у боксі. Чудовий молодий чоловік. Дуже хороший боєць.

Мені подобається, як він себе поводить. Мені подобається, як він б'ється. А поєдинок з Ломаченком – це бій з майстром. Тому буде дуже цікавий бій.

Девін дуже впевнений у собі. І це правильно. Він дуже розумний. Чудовий молодий хлопець, і мені подобається, коли боєць впевнений у своїх силах і готовий протистояти всім", – заявив промоутер.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

Гейні відібрав у Камбососа чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У другому бою у Мельбурні всі судді віддали перемогу Гейні: 119-109, 118-110, 118-110.

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