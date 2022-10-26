"Брюгге" без украинцев разгромно уступил "Порту" в Лиге чемпионов

В среду, 26 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 бельгийский "Брюгге" принимал "Порту".

Бельгийский "Брюгге" разгромно проиграл португальскому "Порту" в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 0:4 .

Счет матча открыл на 33-й минуте Мехди Тареми. В начале второго тайма Эванилсон удвоил преимущество гостей, а Стивен Эустакио довел счет до разгромного за несколько минут. На 70-й ложбе Тареми отметился дублем, установив финальный счет матча.

Украинские легионеры "Брюгге" Роман Яремчук и Эдуард Соболь не попали в стартовый состав против "Порту".

Напомним, что в матче 4-го тура "Брюгге" на выезде расписал ничью с "Атлетико".

В другом матче группы B "Атлетико" определит более сильного с "Байером". Матч начнется в 22.00.

После этого матча "Брюгге" с 10 очками удержал лидерство в турнирной таблице. "Порту" набрал 9 очков и поднялся на вторую строчку. "Атлетико" с 4 пунктами – третий. "Байер" замыкает квартет (3).

Матчи 6-го тура состоятся 1 ноября: "Порту" – "Атлетико", "Байер" – "Брюгге".

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