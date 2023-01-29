Будет играть вместе с экс-звездой "Шахтера": легионер "Динамо" перешел в европейский клуб

Томаш Кендзер будет выступать в аренде за греческий ПАОК.

Киевское "Динамо" объявило о переходе польского защитника Томаша Кендзеры в греческий ПАОК.

28-летний футболист присоединился к клубу из города Салоники на правах аренды, сообщает официальный сайт "бело-синих". Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Для Томаша эта аренда стала второй в "Динамо". После начала полномасштабного российского вторжения в Украину польский защитник на правах полугодовой аренды перешел в познанский "Лех".

Летом 2022 года Кендзера вернулся в киевский клуб. В этом сезоне он провел за "бело-синих" 18 матчей во всех турнирах и отдал два ассиста.

В общей сложности на его счету 116 матчей в составе киевлян, 5 забитых мячей. Контракт Томаша с "Динамо" истекает летом 2024 года.

Кендзера стал третьим игроком "бело-синих", который покинул команду в зимнее трансферное окно. Ранее "Динамо" продало полузащитника Виктора Цыганкова в испанскую "Жирону" и расторгло контракт с нападающим Владиславом Кулачем, который уже усилил азербайджанскую "Зирю".

Напомним, Кендзера стал одноклубником бывшего вингера донецкого "Шахтера" Тайсона, который в январе присоединился к ПАОКу.

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