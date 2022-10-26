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"Будивельник" одержал победу в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА и возглавил группу

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"Будивельник" одержал победу в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА и возглавил группу

Фото: БК Будивельник

В среду, 26 октября, киевский "Будивельник" провел очередной поединок в Кубке Европы ФИБА.

Киевский "Будивельник" завоевал нидерландский "Гронинген" в матче 3-го тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Поединок завершился со счётом 61:74.

Столичная команда совершила мощный рывок в первой четверти и выиграла первую половину с 20 очками преимущества. Во второй половине хозяева выровняли игру, но этого оказалось недостаточно для возвращения интриги.

Киевский клуб с 5 очками лидирует в группе F, однако не все команды провели три матча.

Следующий матч Кубка Европы ФИБА "Будивельник" сыграет 2 ноября против итальянского "Бриндизи".

Напомним, что "Будивельник" не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов. Во втором раунде отбора столичная команда уступила "Бамбергу".

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