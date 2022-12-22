Бывший тренер "Барселоны" может возглавить сборную Бразилии

Бывший главный тренер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии.

Об этом пишет Globoesporte.

Сообщается, что испанский специалист является главным кандидатом на должность главного тренера бразильцев.

После вылета в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Луис Энрике покинул пост руководителя сборной Испании.

У бразильцев сейчас ищут замену Тите, также покинувший свой пост главного тренера после неудачного результата сборной Бразилии в матчах 1/4 финала мундиаля против Хорватии. "Желто-зеленые", которых букмекеры считали главными фаворитами Мундиаля в Катаре, в четвертьфинале в серии пенальти проиграли Хорватии.

Напомним, что СМИ писали, что возглавить сборную Бразилии предложили главному тренеру мадридского "Реала" Карло Анчелотти, но он отклонил это предложение.

Луис Энрике возглавлял сборную Испании с 2019 года. Под его руководством "Фурия Роха" квалифицировалась в финал Лиги наций УЕФА в прошлом сезоне, прошла в Финал четырех этого турнира в текущем сезоне и добралась до полуфинала Евро-2020.

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