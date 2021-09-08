Чехия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Текстовый репортаж контрольного поединка в Пльзене.
В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Чехии.
Игра состоится на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Чехия - Украина.
- 1 сентября сборная Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Казахстаном (2:2).
- 4 сентября "сине-желтые" в Киеве поделили очки с французами (1:1).
- Чехи перед матчем с Украиной обыграли Беларусь (1:0) и разгромно проиграли Бельгии (0:3).