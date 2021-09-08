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Чехия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Чехия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Текстовый репортаж контрольного поединка в Пльзене.

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Чехии.

Игра состоится на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Чехия - Украина.

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