Чехія - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Текстовий репортаж контрольного поєдинку у Пльзені.

У середу, 8 вересня, збірна України проведе товариський матч проти національної команди Чехії.

Гра відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія - Україна.

1 вересня збірна України в матчі відбіркового турніру ЧС-2022 зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 вересня "синьо-жовті" в Києві поділили очки із французами (1:1).

(1:1). Чехи перед матчем з Україною обіграли Білорусь (1:0) і розгромно програли Бельгії (0:3).

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