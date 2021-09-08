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Чехія - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Чехія - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Текстовий репортаж контрольного поєдинку у Пльзені.

У середу, 8 вересня, збірна України проведе товариський матч проти національної команди Чехії.

Гра відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія - Україна.

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