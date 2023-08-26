"Челси" без Мудрика разбил новичка АПЛ, одержав первую победу в новом сезоне (видео)

"Челси" разгромил "Лутон" в стартовом матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:0 .

"Синие" вышли вперед на 17-й минуте, когда Рахим Стерлинг отличился голом после передачи Мало Густо.

Во втором тайме "пенсионеры" укрепили свое преимущество – Стерлинг оформил дубль на 68-й минуте, а Густо сделал еще одну результативную передачу.

Точку в этом матче на 75-й минуте поставил Николас Джексон, доведя дело до разгрома.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик не попал в заявку на поединок против "Лутона", поскольку накануне получил травму на тренировке.

Обзор матча

Для "Челси" это первая победа в новом сезоне АПЛ, а также дебютная под руководством Маурисио Почеттино. С 4 очками лондонцы поднялись на восьмое место в турнирной таблице.

"Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола, с двумя поражениями в своем пассиве остается на последней позиции.

В следующем туре АПЛ "Челси" 2 сентября примет "Ноттингем", а "Лутон" днем ранее дома сыграет против "Вест Хэма".

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