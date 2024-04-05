"Челси" в сумасшедшем матче АПЛ с 7 голами вырвал победу над "Манчестер Юнайтед"

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 70 минут.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика победил "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 4:3 .

Хозяева очень быстро открыли счет во встрече. Уже на четвертой минуте матча отличился Конор Галлахер.

На 19-й минуте "синие" удвоили свое преимущество – пенальти уверенно реализовал Коул Палмер.

Однако еще до перерыва "манкунианцам" удалось отыграться. На 34-й минуте полузащитник лондонцев Мойзес Кайседо ошибся с передачей возле собственных ворот, за что соперника моментально наказал своим голом Алехандро Гарначо.

А на 39-й минуте "красные дьяволы" восстановили паритет в игре – Бруну Фернандеш ударом головой на дальней штанге замкнул навес Диогу Далота.

Во втором тайме уже команда Эрика тен Хага вырвалась вперед. На 67-й минуте Антони вырезал классную диагональ в штрафную хозяев, где Гарначо переправил мяч в ворота и стал автором дубля.

Однако это был еще далеко не конец. В компенсированное время "пенсионеры" смогли забить дважды. На 90+10-й минуте Палмер реализовал пенальти, а спустя еще минуту он же принес своей команде победу в этом чрезвычайно драматичном матче.

Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и отыграл 70 минут, после чего его заменил Рахим Стерлинг.

После этого поединка "Манчестер Юнайтед" (48 очков) остался на шестом месте в АПЛ. "Челси" (43 балла) поднялся на десятую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "манкунианцы" 7 апреля примут "Ливерпуль". В этот же день команда Маурисио Почеттино на выезде сыграет с "Шеффилд Юнайтед".

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