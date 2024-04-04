Американский инструктор назвал главную проблему украинской армии — Business Insider

По словам ветерана армии США, отсутствие снарядов стало причиной того, что украинским военным пришлось выйти из Авдеевки.

Бойцам украинской армии часто удавалось побеждать врага на поле боя благодаря лучшей тактике и подготовке, но дефицит артиллерийских боеприпасов теперь дал России большое преимущество.

Об этом изданию Business Insider рассказал американский ветеран с позывным "Джеки", который находится в Украине с 2022 года как инструктор 3-й десантно-штурмовой бригады.

Он отметил, что украинские войска уже привыкли воевать с меньшим количеством артиллерии, чем у россиян, но теперь враг может без серьезного сопротивления вести артиллерийский огонь прямо по украинской пехоте и бронетехнике.

До того, как дефицит боеприпасов начал серьезно ощущаться, Украина часто использовала свою артиллерию, чтобы подавить российскую. Это, по словам "Джеки", позволяло украинской пехоте преобладать над враждебной. В прошлом году один российский генерал даже признал, что Украина побеждает Россию, в частности, в контрбатарейной борьбе.

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"Когда наши ребята ведут бой пехоты против пехоты россиян, мы разбиваем их. Мы делаем это постоянно, сейчас в этом нет ничего особенного. Нам нужно лишь подавить российскую артиллерию и бронетехнику. Если бой идет пехота на пехоту, мы побеждаем", – объяснил американский ветеран.

"Джеки" подчеркнул, что украинские войска держали снаряды в резерве, пока это было возможно. Им приходилось не поражать некие цели, поскольку они не считались непосредственной опасностью.

По словам ветерана, именно отсутствие снарядов стало причиной того, что украинским военным пришлось выйти из Авдеевки.

Американский ветеран добавил, что Силы обороны очень хорошо используют оказанную помощь, причиняя вред российской армии и выводя из строя российские самолеты и корабли, и

призвал США не останавливаться в поддержке Украины.

"Мы не тратим дорогие ракеты, чтобы уничтожить одного парня или что-то подобное. Мы знаем, что должны быть бережливыми со всем этим вооружением, и мы очень точны и чрезвычайно экономны", — подчеркнул он.

Напомним, украинские бойцы на фронте могут получить необходимое количество боеприпасов всего через несколько месяцев.

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