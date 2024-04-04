Американський інструктор назвав головну проблему української армії — Business Insider

За словами ветерана армії США, відсутність снарядів стала причиною того, що українським військовим довелося вийти з Авдіївки.

Бійцям української армії часто вдавалося перемагати ворога на полі бою завдяки кращій тактиці та підготовці, але дефіцит артилерійських боєприпасів тепер дав Росії велику перевагу.

Про це виданню Business Insider розповів американський ветеран із позивним "Джекі", який перебуває в Україні від 2022 року як інструктор 3-ї десантно-штурмової бригади.

Він зауважив, що українські війська вже звикли воювати з меншою кількістю артилерії, ніж у росіян, але тепер ворог може без серйозного спротиву вести артилерійський вогонь просто по українській піхоті та бронетехніці.

До того, як дефіцит боєприпасів почав серйозно відчуватися, Україна часто використовувала свою артилерію, щоб придушити російську. Це, за словами "Джекі", дозволяло українській піхоті переважати над ворожою. Минулого року один російський генерал навіть визнав, що Україна перемагає Росію, зокрема, в контрбатарейній боротьбі.

Також читайте Сотні тисяч снарядів для України: представник Чехії зробив важливу заяву

"Коли наші хлопці ведуть бій піхоти проти піхоти росіян, ми розбиваємо їх. Ми робимо це постійно, на даний момент у цьому нема нічого особливого. Нам потрібно лише придушити російську артилерію та бронетехніку. Якщо бій йде піхота на піхоту, ми перемагаємо", – пояснив американський ветеран.

"Джекі" наголосив, що українські війська тримали снаряди в резерві, доки це було можливо. Їм доводилося не вражати деякі цілі, оскільки вони не вважалися безпосередньою загрозою.

За словами ветерана, саме відсутність снарядів стала причиною того, що українським військовим довелося вийти з Авдіївки.

Американський ветеран додав, що Сили оборони надзвичайно добре використовують надану допомогу, завдаючи шкоди російській армії та виводячи з ладу російські літаки та кораблі, і

закликав США не зупинятися у підтримці України.

"Ми не витрачаємо дорогі ракети, щоб знищити одного хлопця чи щось подібне. Ми знаємо, що маємо бути заощадливими з усім цим озброєнням, і ми дуже точні та надзвичайно економні", – наголосив він.

Нагадаємо, українські бійці на фронті можуть отримати необхідну кількість боєприпасів лише через декілька місяців.

Читайте також: