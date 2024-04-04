Скандали з ТЦК: чи покарали когось з військкомів

Лубінець прокоментував чутки у Мережі, що навіть після звернень військкомів, які порушили закон, все одно не притягають до відповідальності.

За 2023 рік було понад тисячу гучних випадків і скандалів, пов'язаних із неправомірними діями ТЦК під час мобілізації.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Суспільному".

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"В цьому році – вже більш ніж 300 подібних випадків. Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше", – каже омбудсман.

Лубінець прокоментував чутки у Мережі, що після таких звернень військкомів, які порушили закон, все одно не притягають до відповідальності.

"Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання", – каже уповноважений ВР.

Він це пояснює тим, що в Україні триває війна і про це не потрібно забувати.

"І всі, напевно, не хочуть доводити до якогось реального покарання військового, бо це ж по-різному може трактуватись. На думку багатьох, буде так, що він — герой, затримував ухилянтів. А на думку іншої частини України, він буде людиною, яка порушила права громадянина", – зазначив Лубінець.

Омбудсман переконаний, що суспільство не може розділятися на тих, хто воює, і тих, хто ухиляється.

"Воювати повинні всі. Це не означає, що кожен має піти на передову", – підсумував він.

Раніше Дмитро Лубінець наголосив, що співробітники ТЦК та СП не можуть силоміць затримувати чоловіків на вулицях. Він вважає, що військкоми не повинні отримати повноважень “забирати людину в бус”.

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