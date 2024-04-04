Омбудсмен жорстко оцінив ситуацію з “бусиками ТЦК”

Представники ТЦК — це посадові особи, які представляють державу, а саме дії держави аналізують в питаннях захисту прав людини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що представники ТЦК та СП не повинні отримати повноважень “забирати людину в бус”.

Про це він заявив в інтерв’ю “Суспільне”.

Омбудсмен пояснив, що різниця між представниками ТЦК та СП і звичайним громадянином України, якого кинули в бус, полягає в тому, що представники ТЦК — це посадові особи, які представляють державу, а саме дії держави аналізують в питаннях захисту прав людини.

“Чи повинен громадянин України захищати батьківщину? Так, це, в тому числі, норма Конституції. Чи є відповідальність за ухилення? Так. Але тут же аналізується процес мобілізації. Чи є повноваження у ТЦК та СП забирати людину в бус? Ні. Чи треба їм їх давати? Ні. Як посадова особа я повинен міркувати виключно питаннями законодавства”, - наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, оновлений мобілізаційний законопроєкт може бути винесений на голосування у Верховній Раді вже на найближчому засіданні.

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