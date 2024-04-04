Омбудсмен жестко оценил ситуацию с "бусиками ТЦК"

Представители ТЦК – это должностные лица, представляющие государство, а именно действия государства анализируют в вопросах защиты прав человека.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что представители ТЦК и СП не должны получить полномочия "забирать человека в бус".

Об этом он заявил в интервью "Суспільне".

Омбудсмен объяснил, что разница между представителями ТЦК и СП и обычным гражданином Украины, которого бросили в бус, состоит в том, что представители ТЦК — это должностные лица, представляющие государство, а именно действия государства анализируют в вопросах защиты прав человека.

"Должен ли гражданин Украины защищать родину? Да, это, в том числе, норма Конституции. Есть ли ответственность за уклонение? Да. Но тут же анализируется процесс мобилизации. Есть ли полномочия у ТЦК и СП забирать человека в бус? Нет. Нужно ли им их давать? Нет. Как должностное лицо я должен рассуждать исключительно по вопросам законодательства”, — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, обновленный мобилизационный законопроект может быть вынесен на голосование в Верховной Раде на ближайшем заседании.

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