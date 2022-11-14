"Черноморец" одержал вторую победу в сезоне и оттолкнулся от дна УПЛ

"Черноморец" обыграл "Львов" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Одессе завершился победой хозяев со счетом 2:0 .

Оба гола "моряки" забили во втором тайме. На 67-й минуте Виталий Ермаков вывел одесситов вперед, а на 80-й окончательный счет в матче установил Максим Войтиховский.

Для одесского клуба эта победа стала лишь второй в этом сезоне УПЛ. "Черноморец" набрал 9 очков и поднялся с последнего места на 13-е. "Львов" идет 14-м, имея такое же количество зачетных баллов.

В следующем туре "моряки" 19 ноября сыграют с "Рухом". Львовяне 21 ноября сразятся с "Ингульцом", который накануне уволил главного тренера.

Напомним, это был второй матч УПЛ за сегодня. Ранее "Кривбасс" справился с "Металлистом", одержав вторую подряд победу в чемпионате.

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