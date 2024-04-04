"Динамо" разгромило "Зарю" и вплотную приблизилось к лидерам УПЛ (видео)

"Динамо" разбило "Заря" в перенесенном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:3 .

"Бело-синие" вышли вперед уже на 7-й минуте встречи. Александр Андриевский забил ударом из пределов штрафной после передачи Николая Шапаренко.

На 22-й минуте киевляне удвоили свое преимущество. Владислав Кабаев получил мяч от Шапаренко, с левого фланга сместился в центр и мощным дальним ударом в ближний угол поразил ворота своей бывшей команды.

Во втором тайме команда Александра Шовковского сделала счет разгромным. После подачи с углового на 67-й минуте Андрей Ярмоленко сбросил мяч на дальнюю штангу, где Владимир Бражко головой отправил мяч в сетку.

Обзор матча "Заря" – "Динамо"

Эта победа позволила "Динамо" (44 очка) подняться на третье место в УПЛ, обойдя "Днепр-1". Киевляне на два балла отстают от лидеров чемпионата "Шахтера" и "Кривбасса", но криворожский клуб сыграл на два матча больше, чем соперники. "Заря" с 22 пунктами осталась на 12-й строчке чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ подопечные Шовковского 8 апреля примут ЛНЗ, а команда Юрия Коваля днем позже встретится с "Днепром-1".

Отметим, что команды во второй раз за последний месяц сошлись в матче УПЛ. 12 марта "Динамо" на заснеженном поле в Киеве обыграло "Зарю" (2:0) в поединке 21-го тура отечественного первенства.

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