"Динамо" розгромило "Зорю" та впритул наблизилося до лідерів УПЛ (відео)

Команда Олександра Шовковського відправила у ворота луганців три м'ячі без відповіді.

"Динамо" розбило "Зоряю" в перенесеному матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:3 .

"Біло-сині" вийшли вперед уже на 7-й хвилині зустрічі. Олександр Андрієвський забив ударом з меж штрафного майданчика після передачі Миколи Шапаренка.

На 22-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу. Владислав Кабаєв отримав м'яч від Шапаренка, з лівого флангу змістився в центр і потужним дальнім ударом у ближній кут вразив ворота своєї колишньої команди.

У другом таймі команда Олександра Шовковського зробила рахунок розгромним. Після подачі з кутового на 67-й хвилині Андрій Ярмоленко скинув м'яч на дальню стійку, де Володимир Бражко головою відправив м'яч до сітки.

Огляд матчу "Зоря" – "Динамо"

Ця перемога дозволила "Динамо" (44 очки) піднятися на третє місце в УПЛ, обійшовши "Дніпро-1". Кияни на два бали відстають від лідерів чемпіонату "Шахтаря" та "Кривбаса", але криворізький клуб зіграв на два матчі більше, ніж суперники. "Зоря" з 22 пунктами залишилася на 12-й сходинці чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ підопічні Шовковського 8 квітня приймуть ЛНЗ, а команда Юрія Коваля днем пізніше зустрінеться з "Дніпром-1".

Зазначимо, що команди вдруге за останній місяць зійшлися в матчі УПЛ. 12 березня "Динамо" на засніженому полі у Києві обіграло "Зорю" (2:0) в поєдинку 21-го туру вітчизняної першості.

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